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пятница, 04 декабря 2020 18:24

СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти

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СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти
"Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины ", - пишут в СБУ. Фото: СБУ

СБУ пресекли деятельность людей, призывавших украинцев к силовой смены государственных границ.

Призывали к так называемым специальных территориальных общин народовластия, пишут в пресс-службе СБУ.

Силовики подозревают руководителя двух общественных объединений.

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Агитаторы работали в Днепре, Черкассах и Сумской области.

"Киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы по изменению границ государственной границы и призвали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - пишут в СБУ.

Генштаб Украины подал в суд на волонтера Наталью Воронкову за перепост статьи о состоянии дел с эпидемией коронавируса в ВСУ.

"Спасибо господину Хомчак и господину Хоменко за столь высокую оценку меня как волонтера, активиста, человека, который прилагает неимоверные усилия для реанимации военной медицины с 2014 года", - пишет она в Facebook.

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