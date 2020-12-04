СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти

СБУ пресекли деятельность людей, призывавших украинцев к силовой смены государственных границ.

Призывали к так называемым специальных территориальных общин народовластия, пишут в пресс-службе СБУ.

Силовики подозревают руководителя двух общественных объединений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеский снайпер ранил украинского военного на Донбассе

Агитаторы работали в Днепре, Черкассах и Сумской области.

"Киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы по изменению границ государственной границы и призвали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - пишут в СБУ.

Генштаб Украины подал в суд на волонтера Наталью Воронкову за перепост статьи о состоянии дел с эпидемией коронавируса в ВСУ.

"Спасибо господину Хомчак и господину Хоменко за столь высокую оценку меня как волонтера, активиста, человека, который прилагает неимоверные усилия для реанимации военной медицины с 2014 года", - пишет она в Facebook.