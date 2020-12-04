Генштаб подал в суд на волонтера за пост о Covid-19

Женщина получила судебный иск за перепост. Фото: Соцсети

Генштаб Украины подал в суд на волонтера Наталью Воронкову за перепост статьи о состоянии дел с эпидемией коронавируса в ВСУ.

"Спасибо господину Хомчак и господину Хоменко за столь высокую оценку меня как волонтера, активиста, человека, который прилагает неимоверные усилия для реанимации военной медицины с 2014 года", - пишет она в Facebook.

Воронкова сделала перепост статьи с сайта "Цензор.Нет", в которой рассказывали о реальных делах с лечением больных военнослужащих.

Героя статьи положили в холодную палату, а до этого не отпускали на обследование.

"На меня подали в суд. За пост в Facebook! Я точно живу в Украине ли уже в Раше или в Белораше? Да, сначала я сама не поверила, но 12 листов иска от Командование медицинских сил под руководством Генштаба", - написала она.

У поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области снайпер боевиков ранил украинского военного. Событие произошло 4 декабря в 10:46, сообщает Трехсторонняя контактная группа в Facebook.