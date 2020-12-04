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пятница, 04 декабря 2020 14:00

Вражеский снайпер ранил украинского военного на Донбассе

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Вражеский снайпер ранил украинского военного на Донбассе
Раненый находится в стабильном состоянии. Фото: "Главком"

У поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области снайпер боевиков ранил украинского военного.

Событие произошло 4 декабря в 10:46, сообщает Трехсторонняя контактная группа в Facebook.

Раненый находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное.

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Украинская сторона ввела режим тишины через координационный механизм. К СММ ОБСЕ направили письменное уведомление.

Наблюдательный группа СЦКК подтверждает событие.

На Донбассе за прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не открывали. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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