СБУ сообщила, сколько украинцев незаконно удерживают на Донбассе

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря прошлого года. Фото: censor.net.ua

На сегодня, незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 184 человека.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет Радио Свобода.

"Незаконно лишены свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях 184 человека", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске согласовали новый участок для разведения сил на Донбассе

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и российскими гибридными силами. С территории ОРДЛО освободили 81 украинца: 76 из них вернулись на подконтрольную украинскому правительству территорию, пятеро решили остаться на территории, контролируемой российскими гибридными силами. Из 76 заявленных 12 - теперь уже экс-военнопленные, 64 - гражданские. Освобожденных обменяли на 124 человека.