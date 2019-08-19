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СБУ схватила боевика, который бежал из ДНР

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СБУ схватила боевика, который бежал из ДНР
СБУ задержала бывшего боевика на месте временного проживания в Запорожской области, где он скрывался у своих родственников.

Служба безопасности Украины задержала в Запорожской области боевика, участвовавшего в захвате Славянска. С оккупированных территорий злоумышленник сбежал в июле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальной странице в Facebook.

"В 2017 году так называемые правоохранительные органы ДНР объявили боевика в розыск за разбой. С конца июля 2019 мужчина скрывался у родственников на территории Запорожской области, где и был задержан представителями СБУ", — говорится в сообщении.

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По данным Службы безопасности, в апреле 2014 мужчина отбывал срок в одной из тюрем Донецкой области за совершение тяжкого преступления. Освободился в обмен на вступление в ряды боевиков. В Славянске присоединился к террористической группе под руководством Гиркина (Стрелкова).

"Находясь на должности стрелка, он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянская, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным Силам Украины. Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение "Боевые коты" 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ДНР", — сообщают в СБУ.

На данный момент против бывшего боевика открыто уголовное производство по статье 258-3 о создании террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с вероятностью конфискации имущества.

Российский полковник Федеральной службы безопасности Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелков" является первым из 4-х главных подозреваемых в крушении малайзийского Боинга. Его и еще трех боевиков объявили в международный розыск. Суд над подозреваемыми назначили на 9 марта 2020 в окружном суде Гааги.

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