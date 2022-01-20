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четверг, 20 января 2022 11:35

СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
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Служба безопасности Украины установила личности 13 главарей и активных участников так называемого Луганского округа донских казаков, воевавших против сил АТО в составе российских наемников.

Ранее лица входили в состав общественной организации, зарегистрированной в 2014 году. Вскоре суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске, сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Преступники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево. Также они сопровождали так называемые гуманитарные грузы из РФ для боевиков. Патрулировали населенные пункты на неподконтрольных украинским властям территории региона", - говорится в сообщении.

Также вооруженных участников группировки привлекали к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО.

"Там они останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски", - добавили в СБУ.

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Сейчас главари скрываются от правосудия на оккупированной территории Луганской области. После задержания их привлекут к уголовной ответственности.

Следователи СБУ начали производство по двум статьям - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической группе или террористической организации.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Ранее по материалам контрразведки СБУ троих боевиков заочно приговорили к девяти, 10 и 11 годам лишения свободы. Они на протяжении 2014-2018 годов противодействовали украинской армии, руководили действиями террористов, инструктировали их и вербовали новобранцев.

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20
января

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