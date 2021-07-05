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понедельник, 05 июля 2021 12:58

СБУ разоблачила боевиков ДНР, которые пытали украинских пленных

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СБУ разоблачила боевиков ДНР, которые пытали украинских пленных
СБУ нашли боевиков "ДНР", причастных к пыткам украинских военных. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков ДНР. Преступники оказали вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Командуя подразделением "Батальона Восток", они участвовали в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове, сообщает СБУ.

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Кроме того, боевики жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление без оказания медицинской помощи раненым.

Сейчас главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в террористической группе или террористической организации, участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны.

Контрразведка СБУ задержала в столице боевика ЛНР, который прибыл в Киевскую область для легализации под видом переселенца. Преступник был старшим стрелком в рядах так называемой народной милиции ЛНР, а также обслуживал боевую технику оккупационных войск.

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Дата
05
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