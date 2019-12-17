СБУ объявила подозрение "чиновнице" ДНР

СБУ объявила подозрение вероятной посибници боевиков. Фото: images.unian.net

Экс-сотруднице так называемого верховного суда ДНР Служба безопасности Украины объявила подозрение.

Женщину подозревают в содействии деятельности боевиков, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В течение трех лет злоумышленница работала в так называемом судебном департаменте ДНР, где отвечала за выполнение приговоров украинским пленным", - отмечают в спецслужбе.

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Со временем она переехала в Киев вместе с мужем. Его арестовали по подозрению в рейдерстве и он до сих пор под стражей. Женщина смогла убежать на оккупированную территорию Донецкой области, где она скрывается от следствия.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

"Суд" ДНР признал виновным гражданина Ставцева Е. Ю в "шпионаже на СБУ" и "организации террористической группировки". Наказание назначил в виде 14 лет заключения.