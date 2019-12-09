Боевики осудили "шпиона СБУ" до 14 лет за решеткой

"Суд" ДНР признал виновным гражданина Ставцева Е. Ю в "шпионаже на СБУ" и "организации террористической группировки". Наказание назначил в виде 14 лет заключения.
Сообщает об этом пресс-служба так называемой генпрокуратуры террористов ДНР.
"Подсудимый приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Как утверждают оккупанты, мужчина посещал подконтрольную им территорию с целью "шпионажа на СБУ" в июне-октябре 2017 года.
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В марте 2019 террористы ЛНР осудили мужчину к 12-летнему заключению за якобы шпионаж в пользу Украины. Оккупанты назвали осужденного гражданином квазигосударства.
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