Боевики осудили "шпиона СБУ" до 14 лет за решеткой

Оккупационный "суд" приговорил мужчину к 14 годам в колонии строгого режима. ФОТО: donpress.com

"Суд" ДНР признал виновным гражданина Ставцева Е. Ю в "шпионаже на СБУ" и "организации террористической группировки". Наказание назначил в виде 14 лет заключения.

Сообщает об этом пресс-служба так называемой генпрокуратуры террористов ДНР.

"Подсудимый приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Как утверждают оккупанты, мужчина посещал подконтрольную им территорию с целью "шпионажа на СБУ" в июне-октябре 2017 года.

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В марте 2019 террористы ЛНР осудили мужчину к 12-летнему заключению за якобы шпионаж в пользу Украины. Оккупанты назвали осужденного гражданином квазигосударства.