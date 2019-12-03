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вторник, 03 декабря 2019 13:49

СБУ объявила Цемаха в розыск

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СБУ объявила Цемаха в розыск
Цемах - гражданин Украины, который участвовал в сбивании малазийского Boeing над Донбассом. Фото: vk

Служба безопасности Украины объявила боевика Владимира Цемаха в розыск.

Ему предъявили подозрения в участии в террористической организации и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей, пишут в пресс-службе ведомства.

Объявленный в розыск в статусе лица, скрывающегося от органов следствия.

Датой исчезновения указали 23 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в содействии бегству Цемаха

Цемаха поймали сотрудники СБУ в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019-го суд в Киеве принял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах был свидетелем катастрофы малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично причастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября 2019-го спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют катастрофу рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла, чтобы он находился в Украину и был "доступным для следствия".

7 сентября Украина выдала Цемах России в рамках обмена удерживаемыми лицами. 12 сентября дочь Цемаха заявила, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

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Дата
03
декабря

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