СБУ назвала имена наемников, воевавших на Донбассе

Служба безопасности Украины обнародовала имена трех наемников частной военной компании Вагнера, которые воевали в Сирии.

Двое из которых участвовали в боевых действиях на Донбассе, говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.

"Служба безопасности продолжает информировать общественность о фактах использования российскими спецслужбами иностранных граждан в составе ЧВК Вагнера для ведения гибридной войны в Украине и мире, а также сокрытие РФ массовой гибели своих наемников 07.02.2018 года в Сирии", - сообщает ведомство.

Автор: СБУ Российские наемники, которые воевали на Донбассе

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"СБУ дополнительно обнародует информацию еще о трех иностранных наемниках ЧВК Вагнера, минимум двое из которых участвовали в боевых действиях на востоке Украины в составе российских ЧВФ. К тому же один из них - гражданин Республики Армения Гевор Грачян погиб во время так называемого "пригожинського наступления" в Сирии 7 февраля 2018-го", - говорится в сообщении.

Кроме упомянутого Геворга Грачяна, в боевых действиях в Сирии участвовали гражданин Республики Молдова Раду Донец и гражданин Казахстана Антон Климов.

Российские ЧВФ Патриот, ЧВФ Вагнера, которые воевали в Сирии и на Донбассе, потребовали от главы РФ Владимира Путина предоставить им статус участников боевых действий.