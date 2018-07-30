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понедельник, 30 июля 2018 16:39

СБУ назвала имена наемников, воевавших на Донбассе

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Служба безопасности Украины обнародовала имена трех наемников частной военной компании Вагнера, которые воевали в Сирии.

Двое из которых участвовали в боевых действиях на Донбассе, говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.

"Служба безопасности продолжает информировать общественность о фактах использования российскими спецслужбами иностранных граждан в составе ЧВК Вагнера для ведения гибридной войны в Украине и мире, а также сокрытие РФ массовой гибели своих наемников 07.02.2018 года в Сирии", - сообщает ведомство.

Автор: СБУ
  Российские наемники, которые воевали на Донбассе
Российские наемники, которые воевали на Донбассе

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"СБУ дополнительно обнародует информацию еще о трех иностранных наемниках ЧВК Вагнера, минимум двое из которых участвовали в боевых действиях на востоке Украины в составе российских ЧВФ. К тому же один из них - гражданин Республики Армения Гевор Грачян погиб во время так называемого "пригожинського наступления" в Сирии 7 февраля 2018-го", - говорится в сообщении.

Кроме упомянутого Геворга Грачяна, в боевых действиях в Сирии участвовали гражданин Республики Молдова Раду Донец и гражданин Казахстана Антон Климов.

Российские ЧВФ Патриот, ЧВФ Вагнера, которые воевали в Сирии и на Донбассе, потребовали от главы РФ Владимира Путина предоставить им статус участников боевых действий.

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Дата
30
июля

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