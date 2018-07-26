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четверг, 26 июля 2018 17:08

"Убийцам и насильникам преимущество" - российские головорезы имеют криминальное прошлое

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&quot;Убийцам и насильникам преимущество&quot; - российские головорезы имеют криминальное прошлое
Российская военная компания Вагнера набирает криминалитет. Фото depo.ua

Среди наемников российской частной военной компании Вагнера большинство лиц с криминальным прошлым.

"Среди наемников "Вагнера" много лиц с криминальным прошлым, в том числе за совершение тяжких преступлений. Это системный подход к укомплектованию этой военной компании, ведь выполнение "специфических задач" требует от наемников криминальной морали", - подчеркнул Игорь Гуськов, руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины, сообщает Укринформ.

Среди последних выявленных лиц является казачий дружинник из российского Армавира Евгений Акимочкин, который оказался насильником несовершеннолетних. Несмотря на уголовное производство, он в составе ЧВК Вагнера отбывал в Сирию, где получил награду от руководства РФ за хорошую службу.

По данным СБУ, российские власти сознательно и цинично скрывает от собственного гражданского общества массовую гибель российских наемников в Украине и Сирии, прибегая к откровенной лжи официальных лиц и запугивают родственников погибших. Есть сведения, что родственники убитых наемников поочередно в условиях строгой тайны получают гробы с телами своих близких, в то же время их шантажируют "невыплатой денежной помощи за гибель наемника в случае раскрытия информации". Как заявил Гуськов, чтобы скрыть огромные потери именно в феврале, российские спецслужбы разработали операцию по "равномерному распылению потерь" для создания представления, что наемники якобы погибли в течение длительного отрезка времени.

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Штурм Дебальцево в январе-феврале 2015 года в Донецкой области происходил при активном участии ЧВК "Вагнера". Эти бои стали "военным крещением" для частных наемников из России, рассказал экс-главарь ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

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