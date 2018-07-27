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пятница, 27 июля 2018 16:32

Боевики обвинили баптистов в любви к Украине

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Боевики обвинили баптистов в любви к Украине
Боевики запретили баптистов и назвали экстремистской религиозной организацией. Фото depo.ua

Главари боевиков в Луганской народной республике обвинили баптистов в экстремизме.

"На оккупированной территории баптистов назвали "экстремистской религиозной организацией", а их деятельность – "деструктивной". Церковь обвинили в уклонении от "обязательной государственной регистрации" и "проповедовании идеи силового захвата Вооруженными силами Украины". Верующим забрасывают тесные связи с "представителями украинских националистических вооруженных формирований". Боевики считают, что представители организации "подвергали своих прихожан психологическому воздействию с применением психотропных препаратов", - говорится в сообщении пророссийских наемников.

Весной 2017 года Россия признала экстремистской организацией "Свидетелей Иеговы". Автоматически на оккупированных территориях Донбасса "Свидетели Иеговы" также попали под запрет.

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В июне 2014 года в захваченном Славянске российские боевики ДНР убили четырех протестантов. 8 июня террористы из "Русской православной армии" приехали к церкви "Преображение Господне". Тогда шло богослужение по поводу праздника Троицы. Боевики приехали на автомобиле, который перед тем отобрали у верующего другой церкви ("Добрая весть") Геннадия Лысенко. Диаконов Владимира Величко, Виктора Брадарського и двух сыновей старшего пастора - 30-летнего Рувима и 24-летнего Альберта Павенкива похитили российские наемники.

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