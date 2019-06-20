Сбербанк России отсудил АВК

Сбербанк России отсудил кондитерскую фабрику АВК за многомиллионные долги.

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск по делу №905 / 21/17.

Этим решением с компании взыскали долг $56 млн (14 млрд грн - Gazeta.ua). Предприятие находится в оккупированном Донецке.

Взыщут имущество через торги, залоговая стоимость фабрики состоянию на 2009 год составляла 45 млн. грн.

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Суд разрешил принудительное взыскание имущества кондитерской фабрики АВК в Мукачево Закарпатской области в пользу дочернего предприятия российского "Сбербанка".