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воскресенье, 07 октября 2018 13:43

Самые опасные места Донбасса нанесли на карту

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Самые опасные места Донбасса нанесли на карту

Карта опасных территорий появилась на сайте Министерства обороны Украины. На ней обозначены точки в подконтрольных Украине местах Донецкой и Луганской областей, загрязненные минами и взрывоопасными пережитками войны.

Карту разработали при поддержке внепарламентской организации The HALO Trust.

"В настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненной минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире, - говорится в сообщении управления экологической безопасности и противоминной деятельности МО Украины. - С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах".

Посмотреть карту можно по ссылке.

На Донбассе Украинские военные обнаружили запрещенные противопехотные мины, которые есть на вооружении только в России. НПП-П "Охота" представляет собой комплект противопехотных мин (5 шт.), которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Мины указанного типа не находятся на вооружении ВСУ, зато активно используются Российской Федерацией, в том числе в Чеченской войне.

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Дата
07
октября

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