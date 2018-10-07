Боевик ДНР покаялся и добровольно сдался полиции

В феврале 2015 год находился в составе террористических групп ДНР

Боевик одного из незаконных вооруженных формирований ДНР 41-летний житель поселка Новодонецкое добровольно сдался полиции. В феврале 2015 году он находился в составе террористических групп ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Сейчас мужчина дает показания и сотрудничает со следствием.

В 2015 году муж уехал на оккупированную территорию к сестре и решил вступить в ряды террористов, чтобы заработать денег. Через месяц наемник покинул ряды террористов. Ему не понравились условия несения службы. После этого мужчина уехал на заработки за границу. Занимался строительством. Впоследствии решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.

В отношении бывшего боевика открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

После проверки, если будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" человек не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины (лицо, находилась в составе вооруженных формирований, добровольно вышла из них и сообщила об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики девять раз "били" по украинским военным: есть жертвы

В течение дня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики трижды применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.