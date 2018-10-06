На Донбассе потери: военные сообщили неутешительные новости

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: IKAG

В течение дня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики трижды применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм ", - говорится в сообщении.

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В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

В ноябре на военную службу в небоевые военные части планируют призвать 1000 офицеров запаса. Речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Срок службы для них - 18 месяцев.