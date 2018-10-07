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воскресенье, 07 октября 2018 12:56

Россия хочет сохранить "народные республики" - Волкер дал откровенное интервью

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Россия хочет сохранить &quot;народные республики&quot; - Волкер дал откровенное интервью
"В Кремле хотят подождать, чтобы увидеть, что произойдет на выборах в Украине", - Волкер

Россия хочет, чтобы конфликт в Донбассе продолжался. Хочет там держать свои силы и сохранить на местах так называемые народные республики. Их правительство РФ сможет использовать, как щит для сокрытия непосредственного участия России.

Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает Политико.

В переписке с Сурковым Курт Волкер предложил путь, как миротворческая сила может быть размещена на Донбассе. В ответ Сурков прислал только несогласия и не обратился с обратными предложениями.

По словам Волкера, идея введения миротворцев на Донбасс имеет полную поддержку со стороны Германии, Франции, ЕС, НАТО, Канады, Швеции и Украины. Но Россия является единственной страной, которая не изменила своей категоричной позиции и не готова согласиться.

США готовы поддержать миротворческую миссию в Донбассе под эгидой ООН, которая создаст безопасность на оккупированных территориях и заменит российские войска, которые сейчас там есть. Это позволит выиграть время для того, чтобы Минские соглашения были внедрены.

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"Это именно то, чего, по ее словам, желает Россия. Поэтому, если нам удастся воплотить Минские соглашения, это будет путем для возвращения в конце концов территории Украины ", - говорит Волкер.

Однако, со времени первоочередного призыва в сентябре прошлого года по миссии ООН по защите от России не было ни одной идеи.

По словам Волкера, у Кремля есть определенные причины.

"В Кремле хотят подождать, чтобы увидеть, что произойдет на выборах в Украине. Думаю, что они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще ", - объясняет Волкер.

Лучший способ для РФ помочь людям на Донбассе, где идет война, - это выбрать мир в Украине. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter. Так он прокомментировал заявление посольства США в связи с гибелью подростков в оккупированной Горловке Донецкой области

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Дата
07
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