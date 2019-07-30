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вторник, 30 июля 2019 18:30

"Сам себе даешь команду" - военный рассказал про первый бой

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Командир 24-й ОМБр им. Короля Данила подполковник Валерий Гудзь имеет позывной 79, он на войне с ее начала.

До войны господин Валерий жил в Борисполе и преподавал в местном профессионально-техническом лицее, рассказывают в благотворительном фонде "Вернись живым".

Ушел в армию до аннексии Крыма. Признается, что все было неожиданно.

"Психологически, думаю, труднее всего было ребятам, которые реально думали, что они пришли на 10 дней на сборы, а уже утром оказались на границе с РФ в Луганской области В апреле, когда мы оказались в Донецкой области, было несколько попыток зайти туда колоннами, но местные жители настроены и подговорены провокаторами, перекрывали дороги", рассказывает он.

Говорит, что умение воевать пришло со временем, а к войне с Россией никто не был готов. Про свой первый ближний бой в Краснопартизанске помнит очень хорошо. Говорит, что первый выстрел очень сложный психологически.

"Мне как командиру взвода сообщили, что наблюдатель, а, кстати, система наблюдения у нас тогда была настроена нормально, заметил в подсолнухах передвижения какой-то группы. Я доложил командиру батальона и получил разрешение на выдвижение, на перехват. На радиостанции были и танкисты, стояли вместе с нами. Они тогда стояли ближе к вероятному маршруту выхода этой группы в тыл, поэтому первыми бросились туда с АКСУ. Нас было четверо. Вышли. Танкист уже успел зайти в самые подсолнухи. и когда все началось, то принял все на себя. Его тело мы нашли в пяти метрах от противника. Он подошел к ним вплотную. Начался ближний бой. И когда шары уже полетели, то такое ощущение, что действительно "замедленное кино". Даже падаешь то очень-очень медленно. Упал. И сам себе даешь команду "Начни стрелять". заставляю себя. Понятно, что внутри борется еще что-то, потому что реально смертельная опасность. И от тебя уже все начинает меньше зависеть. Почему? Потому что на таком расстоянии противник больше будет влиять. Сам себя заставил, открыл огонь. Сразу же погиб танкист и получил ранения еще один, шел слева от меня. Кстати, из Киева он сам. Разведчик, Рома. Помню очень хорошо этот бой", - говорит военный.

Автор: Вернись живым
  Командир 24-й ОМБр им. Короля Данила подполковник Валерий Гудзь имеет позывной 79, он на войне с ее начала.
Командир 24-й ОМБр им. Короля Данила подполковник Валерий Гудзь имеет позывной 79, он на войне с ее начала.

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Валерий Гудзь верит, что главное это совесть.

"Вот, жизнь человеческая. Чем я лучше того солдата, который сидит в окопе? Кто проводит большую работу делает - я или он", - добавляет Гудзь.

Рассказывает, что успех той или иной бригады зависит прежде всего от решений командира.

Ровно 5 лет назад бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальона ДУК "Правый сектор" выгнали российских захватчиков из Авдеевки.

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Дата
30
июля

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