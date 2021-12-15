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Шахта имени Сургая может остановить работу: работники против смены своего руководителя министром Галущенко

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Шахта имени Сургая может остановить работу: работники против смены своего руководителя министром Галущенко
Фото: pixabay.com

Трудовой коллектив и профсоюзные организации государственного предприятия "Шахта им. М.С. Сургая" обнародовали письмо министру энергетики Герману Галущенко. В нем шахтеры требуют от чиновника не проводить кадровых изменений на шахте без согласования с ее работниками. По информации коллектива шахты, данное решение сейчас обсуждается в Минэнерго.

Шахтеры напомнили министру Галущенко, что предприятие, находящееся неподалеку от линии разграничения, несмотря на отсутствие господдержкисмогло недавно ввести в работу новый очистной забой.

"Не взирая на очень сложную ситуацию в угольной отрасли, действующий руководитель ГП "Шахта им. М.С. Сургая" Сокун Александр Сергеевич приложил все усилия, чтобы удержать стабильность и жизнедеятельность предприятия, сохранить рабочие места 2220 работников, в отопительно-зимний период обеспечить страну значительными объемами угля. В отсутствие бюджетного финансирования на техническое переоснащение, за собственные средства предприятия смонтировал и ввел в декабре 2021 года новый очистный забой", - отметили в письме работники шахты.

Если же решение о смене руководителя ГП будет принято министром Галущенко единолично, шахтеры готовы прибегнуть к радикальным действиям.

"В случае назначения нового руководителя без согласования с профсоюзами оставляем за собой право на осуществлениерадикальных действий по защите трудового коллектива от одиозного и безответственного руководителя, которыйспособен довести предприятие до критического состояния и полной остановки производственного процесса", - добавили в письме министру энергетики угледарские шахтеры.

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Работников шахты имени Сургоя также поддержал глава Профсоюза работников угольной промышленности Украины Андрей Зимин. В своем письме к Галущенко он напомнил, что министр на встрече с профсоюзами обещал при назначении Минэнерго руководителей государственных угольных предприятий учитывать мнение представителей профсоюзных организаций.

В то же время политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в Фейсбук предположил, кто может стоять за инициативой по смене руководителя этого госпредприятия.

"В заявлении на имя Галущенко работники не называют фамилии человека, которого министр энергетики хочет назначить новым руководителем шахты. В свою очередь, я могу озвучить имя других людей, которые по моим данным могут быть причастны к попытке смены нынешнего руководителя шахты имени Сургая. Это "угольные и энергетические бизнесмены" Виталий Кропачёв и Максим Ефимов. Те, кто контролируют две донбасские шахты семьи Виктора Януковича – Новогродовскую и шахту Россия, а также производителя электроэнергии Донбассэнерго", - написал в своем сообщении Цыбулько.

Эксперт также добавил, что только в марте этого года Минэнерго и Донецкая облгосадминистрация сообщили о вводе на шахте в эксплуатацию новой лавы.

"Объем ее запасов по предварительным оценкам составляет 1650 тыс. тонн угля. Этот запуск удалось осуществить за счет собственных средств предприятия на сумму около 150 млн грн и настойчивости его руководства. Таким образом, шахтеры получили стабильную работу почти на 3 года", – добавил Цыбулько.

По мнению политэксперта, руководство государства должно отреагировать на ситуацию с шахтой имени Сургая, чтобы ситуация с энергетическим кризисом не ухудшалась еще больше.

"Считаю, что министр энергетики Галущенко должен осознать последствия своих действий, а его прямой руководитель - премьер-министр, и непрямой – президент, оценить все риски и остановить подобные проявления безответственности топ-чиновника", - резюмировал политический эксперт Цыбулько.

В прошлом году в Кривом Роге подземная шахтерская забастовка длилась 43 суток. Бастовали горняки на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината.

Требовали повышения зарплат, устранения нарушений во время аттестации работников, увольнения руководителей шахт.

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