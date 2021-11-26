На шахте в России погибли 52 человека: среди них спасатели

На угольной шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области погибли 52 человека.
Об этом со ссылкой на источник в администрации Беловского городского округа сообщает "Интерфакс".
"Да, погибли 52 человека", - подтвердил собеседник издания.
Шестеро погибших были спасателями. "Погибшие задохнулись угарным газом", - добавил он.
Пострадали не менее 49 человек, 44 из которых находятся в больницах. Состояние четырех пострадавших оценивают как тяжелое, они находятся в реанимациях.
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Спасательную операцию приостановили из-за угрозы взрыва.
"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с ухудшающейся газодинамической обстановкой в шахте, растет концентрация метана", - пояснил глава МЧС РФ Александр Чуприян.
На шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв на глубине 250 метров.
Внутри находились 287 человек. В больницу госпитализировали 40 шахтеров.
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