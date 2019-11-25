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понедельник, 25 ноября 2019 15:59

С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
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Борт с ранеными.
Фото: Наталья Юсупова
Борт с ранеными.
Борт с ранеными.
Борт с ранеными.
Борт с ранеными.

25 ноября по Киев прибыл новый борт с ранеными украинскими военнослужащими. Раненые нуждаются в переливании крови и обезболивающих препаратов. Об этом сообщила волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова.

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"К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18 понедельник-четверг с 9 до 12. У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а также вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорткостюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят ", - сообщила волонтер.

Волонтерский пункт находится в центральном госпитале в отделении травматологии по адресу: Госпитальная 18, метро Печерск. Реквизиты для помощи: карта ПриватБанк 4627 0551 5012 8394 и монобанк 5358 3853 2000 2464 (Наталья Юсупова).

На Донбассе российские оккупационные войска доставили спецназ со средствами технической разведки и снайперскими винтовками.

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