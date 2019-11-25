Оккупанты на Донбассе начали использовать ранее неизвестное оружие

Россияне используют на Донбассе новый вид оружия. Фото: storage1a.censor.net

На Донбассе российские оккупационные войска доставили спецназ со средствами технической разведки и снайперскими винтовками.

Среди этого вооружения есть неустановленные ранее разновидности, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения. В частности, на прошлой неделе к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца ", - рассказал представитель.

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По словам Гуцуляка, эти кадровые военнослужащие Российской Федерации изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп.

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