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четверг, 25 июля 2019 16:08

"С котиком на плечах": как морские пехотинцы защищают украинскую землю
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Морские пехотинцы на линии соприкосновения на приазовском направлении
Фото: Штаб ООС
Морские пехотинцы на линии соприкосновения на приазовском направлении
Морские пехотинцы на линии соприкосновения на приазовском направлении
Морские пехотинцы на линии соприкосновения на приазовском направлении
Морские пехотинцы на линии соприкосновения на приазовском направлении

Украинские морские пехотинцы надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения на Приазовье.

Бойцы готовы в случае обострения боевых действий дать адекватный ответ оккупационным вооруженным формированиям РФ, сообщают в штабе ООС.

До введения "режима тишины" ситуация на этом участке была крайне острой и опасной: оккупанты вели огонь практически каждый день. Стреляли из домов гражданских жителей.

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Недавно вблизи позиций морпехов произошла ужасная трагедия. Оккупанты просто так, среди бела дня обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль украинских военных. Тогда, к сожалению, погибли двое наших ребят, были также раненые.

Ответ морских пехотинцев был мгновенным и жестоким. Прицельными огневыми ударами оперативно подавили активность врага и его дальнейшие намерения.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Красногоровка Донецкой области. В результате взрыва гранаты ОГ-9 вблизи многоэтажки на улице Чайковского, 36, ранения получил 60-летний мужчина. Когда попала граната, мужчина находился на огороде возле дома.

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25
июля

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