"С котиком на плечах": как морские пехотинцы защищают украинскую землю

Фото: Штаб ООС

Украинские морские пехотинцы надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения на Приазовье.

Бойцы готовы в случае обострения боевых действий дать адекватный ответ оккупационным вооруженным формированиям РФ, сообщают в штабе ООС.

До введения "режима тишины" ситуация на этом участке была крайне острой и опасной: оккупанты вели огонь практически каждый день. Стреляли из домов гражданских жителей.

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Недавно вблизи позиций морпехов произошла ужасная трагедия. Оккупанты просто так, среди бела дня обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль украинских военных. Тогда, к сожалению, погибли двое наших ребят, были также раненые.

Ответ морских пехотинцев был мгновенным и жестоким. Прицельными огневыми ударами оперативно подавили активность врага и его дальнейшие намерения.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Красногоровка Донецкой области. В результате взрыва гранаты ОГ-9 вблизи многоэтажки на улице Чайковского, 36, ранения получил 60-летний мужчина. Когда попала граната, мужчина находился на огороде возле дома.