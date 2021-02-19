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пятница, 19 февраля 2021 18:15

Россияне заменили своих наемников на Луганщине

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Россияне заменили своих наемников на Луганщине
Россияне завезли на Донбасс своих солдат. Фото: росзми

На оккупированной Луганщине произошла ротация российских войск.

15-17 февраля в Луганск завезли живую силу противника, что расположили на двух базах, рассказывает Gazeta.ua сопредседатель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По адресу переул. Краснодонский выгрузили солдат материально-технического обеспечения 2-го армейского корпуса ДНР. 2-ю роту выгрузили на базе по адресу Оборонная 101-а.

На момент выгрузки живой силы россияне заглушили мобильную связь и интернет, чтобы избежать утечки информации.

Причину отключения мобильной связи оправдали отключением электроэнергии. Аналогичная ситуация произошла также и прошлой ротации, которую подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

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Россиян повезли на полигон в поселке Бугаевка, Перевальский район, что у Алчевска. Там сосредоточена тяжелая бронетехника, в том числе танки Т-72, ​​Т-64, ракетные комплексы и новейшая российская РЛС Каста -2Е1.

"В оккупированный Первомайск, на склад по адресу улица Воровского 22 на базу ШПУ, с которой россияне не раз обстреливали наши позиции. Это значит, что россияне разрабатывают эскалацию военных действий на Золотом и Станице Луганской, что является линией разведения. Это Стахановско-первомайское направление, является линией разведения. Туда активно свозят боекомплект", - говорит Снегирев.

Кроме этого, на Стахановском направлении активно работает российский РЭБ, чтобы замаскировать стягивание российских войск к линии разграничения.

Информация о мобилизации местных жителей не является правдивой и распространяется для политического давления на украинскую власть.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук планом "Б" назвал признание того, что на Донбассе идет война.

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже год. Думаю, что основой должно быть одно - признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Автор: София Староконь
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19
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