Кравчук объяснил, что предусматривает план "Б" по Донбассу

Глава делегации заявил, что все должны признать войну в Украине. Фото: "Украинская правда"

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук планом "Б" назвал признание того, что на Донбассе идет война.

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже год. Думаю, что основой должно быть одно - признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Актуально обсуждать не завершение войны на Донбассе, а обеспечение порядка в Вооруженных силах Украины, считает он.

"Но это вовсе не означает, что мы боремся против войны. Мы боремся с ее последствиями. Пока. Война нам не нужна. Это беда, горе. Для этого нужно вести вопрос о ее завершении. Но он состоит внутри страны - не может быть враждебной пропаганды, должна быть вычищена из власти пятая колонна, должны быть дисциплина и порядок. Любые отклонения от закона или попытка обойти его, небрежность или принятие вредных решений должны наказываться", - заявил Кравчук.

Он добавил, что всего этого тоже недостаточно. Нужно заставить Россию прекратить агрессию, считает политик.

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"Любая война не прекратится в Украине, если они считают, что мы воюем сами с собой. Они даже договорились до того, что мы оккупировали сами себя. То есть прекращение войны означает давление на Россию всем мировым сообществом, чтобы они остановили агрессию против Украины", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что сегодня в Европе и США люди видят, чем Россия и политика Кремля являются. Они готовы капитально помогать Украине.

Организация Объединенных Наций может отправить на Донбасс миротворцев, если Россия и Украина заключат мирный договор. То, что Украина обратилась в ООН по поводу миротворческой миссии, до сих пор в силе, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.