Кравчук объяснил, что предусматривает план "Б" по Донбассу

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 252
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 639
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 756
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1674
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1728
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4176
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 774
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
38
4
6
4
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Видео
Все видео
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "шария"
Россия будет искать себе нового "шария"
1 Просмотров: 999
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 243
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1728
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 207
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 09:28

Кравчук объяснил, что предусматривает план "Б" по Донбассу

1 Комментировать
Кравчук объяснил, что предусматривает план &quot;Б&quot; по Донбассу
Глава делегации заявил, что все должны признать войну в Украине. Фото: "Украинская правда"

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук планом "Б" назвал признание того, что на Донбассе идет война.

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже год. Думаю, что основой должно быть одно - признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Актуально обсуждать не завершение войны на Донбассе, а обеспечение порядка в Вооруженных силах Украины, считает он.

"Но это вовсе не означает, что мы боремся против войны. Мы боремся с ее последствиями. Пока. Война нам не нужна. Это беда, горе. Для этого нужно вести вопрос о ее завершении. Но он состоит внутри страны - не может быть враждебной пропаганды, должна быть вычищена из власти пятая колонна, должны быть дисциплина и порядок. Любые отклонения от закона или попытка обойти его, небрежность или принятие вредных решений должны наказываться", - заявил Кравчук.

Он добавил, что всего этого тоже недостаточно. Нужно заставить Россию прекратить агрессию, считает политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе

"Любая война не прекратится в Украине, если они считают, что мы воюем сами с собой. Они даже договорились до того, что мы оккупировали сами себя. То есть прекращение войны означает давление на Россию всем мировым сообществом, чтобы они остановили агрессию против Украины", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что сегодня в Европе и США люди видят, чем Россия и политика Кремля являются. Они готовы капитально помогать Украине.

Организация Объединенных Наций может отправить на Донбасс миротворцев, если Россия и Украина заключат мирный договор. То, что Украина обратилась в ООН по поводу миротворческой миссии, до сих пор в силе, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кравчук объяснил, что предусматривает план "Б" по Донбассу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 14283
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 12618
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 7902
Винник шокировал фанатов снимком с молодости
Винник шокировал фанатов снимком с молодости Просмотров: 7092
Украинцы будут платить новый налог
Украинцы будут платить новый налог Просмотров: 6579
Донбасс
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы 1 Просмотров: 162
"На Донбассе мы выглядим терпилами" - военный корреспондент
"На Донбассе мы выглядим терпилами" - военный корреспондент Просмотров: 1512
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе 2 Просмотров: 1449
Обмен пленными: Резников рассказал о трюке россиян
Обмен пленными: Резников рассказал о трюке россиян Просмотров: 819
Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе
Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 10475
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть