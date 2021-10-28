Россияне требуют ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 396
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 1431
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 792
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 4545
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2547
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 711
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2052
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1647
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6327
Фото
Все фото
6
12
3
8
8
Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото
Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото
&quot;Кремль перекрыл кислород&quot;: украинцы принесли &quot;трупы&quot; под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
Видео
Все видео
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе
Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 729
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 756
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2655
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1674
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
Просмотров: 315
Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
четверг, 28 октября 2021 01:57

Россияне требуют ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы

  Комментировать
Россияне требуют ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы
Медведчук может войти в состав ТКХ. Фото: Украинская правда

Россия потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову.

На ее место россияне захотели вернуть нардепа от партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в Facebook.

Наемники также потребовали объяснить применение дронов Bayraktar на Донбассе 26 октября. Кроме того, обсуждался вопрос о доступе РФ к арестованному Украиной российскому боевику Андрею Косяку.

Российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы.

"Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Украина в лице кума Путина – это интересный образ", – написал он.

"Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации", – отметил журналист.

"На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений Нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы", – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Книга, которую хотел запретить Медведчук, стала наиболее знаковой для украинцев

Государственное бюро расследований проверяет информацию о снабжении структурами, приближенными к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, дизельного топлива из РФ в Украину по заниженным ценам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне требуют ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 5391
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 4545
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3690
&quot;Такого ада я не могла представить&quot; - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород
"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород Просмотров: 3492
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
5
 Просмотров: 3483
Донбасс
Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото
Волонтеры оборудовали комплекс по альпинистской подготовке для спецназовцев: фото
6
 Просмотров: 171
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
 3 Просмотров: 2169
Враг не прекращает обстрелы на Донбассе, погиб украинский воин
Враг не прекращает обстрелы на Донбассе, погиб украинский воин 1 Просмотров: 387
В Кремле отреагировали на первое применение Bayraktar на Донбассе
В Кремле отреагировали на первое применение Bayraktar на Донбассе Просмотров: 891
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
4
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
3
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
2
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
1
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Голосов: 11698
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть