Россияне требуют ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы

Медведчук может войти в состав ТКХ. Фото: Украинская правда

Россия потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову.

На ее место россияне захотели вернуть нардепа от партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в Facebook.

Наемники также потребовали объяснить применение дронов Bayraktar на Донбассе 26 октября. Кроме того, обсуждался вопрос о доступе РФ к арестованному Украиной российскому боевику Андрею Косяку.

Российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы.

"Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Украина в лице кума Путина – это интересный образ", – написал он.

"Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации", – отметил журналист.

"На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений Нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы", – сказано в сообщении.

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Государственное бюро расследований проверяет информацию о снабжении структурами, приближенными к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, дизельного топлива из РФ в Украину по заниженным ценам.