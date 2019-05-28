Россияне решили избавиться от Пушилина

Россияне решили получить полный контроль над оккупированными территориями и предприятиями, там находятся. Фото: террористические СМИ

Россия планирует устранить куратора ДНР Владислава Суркова и сменить главаря ДНР Дениса Пушилина и его окружение.

Сурков написал заявление об увольнении, а в ДНР запустили информационную кампанию против него, пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его мнению. такие действия россиян направлены на ухудшение гуманитарной ситуации в оккупированных городах Донбасса.

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"По мнению лубянских инициаторов комбинации, такие шаги должны уже в летний период привести к социально-экономическим потрясениям прекращению выплаты зарплат и соцвыплат, а также недофинансированию других социальных статей бюджета и, соответственно, к критическому недовольству деятельностью Пушилина и его команды. Что, в свою очередь, даст основания для их устранения и назначения подконтрольных Лубянке людей", - говорит Тымчук.

Тымчук добавил, что таким образом ФСБ планирует получить полный контроль над территориями.

Россияне замедлили процесс получения паспортов жителями ДНР и ЛНР. Оказалось, что процесс получения паспорта не такой упрощенный, как обещал Путин, пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.