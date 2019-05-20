Паспорта в ДНР и ЛНР: Россия в очередной раз обманула своих сторонников

Паспорта РФ получают только сепаратисты и коллаборационисты. Фото: Delo.ua

Россияне замедлили процесс получения паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Оказалось, что процесс получения паспорта не такой упрощенный, как обещал Путин, пишет координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

Как оказалось, бланки "росспаспортов" в ДНР и ЛНР не завозили, а для их получения необходимо собрать пакет документов, вместе с так называемым паспортом ДНР или ЛНР.

После этого документы надо сдать в так называемую миграционную службу, откуда они поедут в Ростовскую область.

"Но вот незадача: у большинства жителей ДНР и ЛНР сих пор нет паспортов ДНР/ЛНР. Таким образом, российские кураторы хотят активизировать, в первую очередь, местную "паспортизацию", потому что те, кто купился на удочку под названием "российский паспорт", разумеется, побежали оформлять себе местные аусвайсы. Хотя даже при самом удачном стечении обстоятельств и если документы будут сданы прямо сейчас, паспорта ДЛНР они получат не раньше октября-ноября этого года (это не Пушилин и Талакина, которым сделали паспорта за один день)", - пишет он.

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Тымчук также добавил, что жители оккупированного Донбасса начали жаловаться на сокращение пункта приема документов.

"Сейчас жители оккупированных территорий начали жаловаться в соцсетях, что прием документов на получение российских паспортов от гражданского населения почему-то прекращен или затягивается путем различных бюрократических процедур. При этом главари ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник кричат ​​на весь мир из Москвы, что паспортизация идет ударными темпами", - добавляет Тымчук.

Он подчеркнул, что документы получают только боевики 1 и 2 АК и так называемые госслужащие.

"Обычным гражданам, кто даже успел проплатить несколько тысяч рублей сбора, в паспортных столах посоветовали ждать неопределенно долго. Якобы квитанции об оплате действуют бессрочно", - заключает он.

Европейский Союз хочет запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре. "Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами"