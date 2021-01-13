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среда, 13 января 2021 13:23

Россияне признались в теракте в Волновахой

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13 января 2015 российское оккупационное формирования "Оплот" обстреляло пассажирский рейсовый автобус на пропускном пункте "Волноваха".

Погибло 12 гражданских лиц, 18 получили ранения.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Златоустовка-Донецк остановился на пропускном пункте Волноваха, чтобы проехать на свободную территорию Украины.

В то же время боевики с представителями российских СМИ находились в оккупированном Докучаевске. С реактивной системы залпового огня "Град" они выпустили по пропускному пункту 40 снарядов.

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Имели целью вызвать обратный огонь и заснять, будто бы ВСУ обстреливает мирные города.

Правда, в этом районе отсутствуют военные позиции.

Сразу после обстрела россияне заявили, что уничтожили украинские позиции. Однако после того, как из украинских СМИ стало ясно, что произошло на самом деле - начали удалять контент.

Автор: Скриншот
  Россияне признались в теракте
Россияне признались в теракте

Украина расценила эти действия, как террористический акт.

16 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посетила место происшествия, осмотрела кратеры и установила, что стреляли по направлению боевиков.

16 января 2017 Украина подала иск в Международный суд ООН. Требовала привлечь РФ к ответственности за совершение терактов в период нападения на Украину.

В этот день, 13 января 2015 года, в ходе ожесточенных боев с русскими оккупантами обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта. Здание обстреливали из танков и артиллерии.

До войны с этой башни руководили приземлением и взлетом самолетов. От работы диспетчеров зависели жизни тысяч людей.

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Дата
13
января

Россияне признались в теракте в Волновахой

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