Россияне признались в теракте в Волновахой

13 января 2015 российское оккупационное формирования "Оплот" обстреляло пассажирский рейсовый автобус на пропускном пункте "Волноваха".

Погибло 12 гражданских лиц, 18 получили ранения.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Златоустовка-Донецк остановился на пропускном пункте Волноваха, чтобы проехать на свободную территорию Украины.

В то же время боевики с представителями российских СМИ находились в оккупированном Докучаевске. С реактивной системы залпового огня "Град" они выпустили по пропускному пункту 40 снарядов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналистка с канала Медведчука призывала "спасти" Донбасс от украинской армии

Имели целью вызвать обратный огонь и заснять, будто бы ВСУ обстреливает мирные города.

Правда, в этом районе отсутствуют военные позиции.

Сразу после обстрела россияне заявили, что уничтожили украинские позиции. Однако после того, как из украинских СМИ стало ясно, что произошло на самом деле - начали удалять контент.

Автор: Скриншот Россияне признались в теракте

Украина расценила эти действия, как террористический акт.

16 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посетила место происшествия, осмотрела кратеры и установила, что стреляли по направлению боевиков.

16 января 2017 Украина подала иск в Международный суд ООН. Требовала привлечь РФ к ответственности за совершение терактов в период нападения на Украину.

В этот день, 13 января 2015 года, в ходе ожесточенных боев с русскими оккупантами обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта. Здание обстреливали из танков и артиллерии. До войны с этой башни руководили приземлением и взлетом самолетов. От работы диспетчеров зависели жизни тысяч людей.