Россияне обстреливали украинцев из артиллерии 152 калибра

Потери врага уточняются, с начала суток ни один защитник Украины не был ранен.Фото: ua.korrespondent.net

Российские боевики 7 раз обстреляли позиции украинских солдат.

Потерь среди наших военнослужащих нет, сообщает Минобороны.

В начале суток позиции украинских защитников, что на Луганском направлении обстреливали из артиллерии 152-мм калибра. Били с оккупированного города Первомайск нашим по позициям у поселка Боровское.

Вблизи поселка Луганского в течение 15 мин. украинцев атаковали из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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Золотое-4 с 6.40 до 7.05 под огнем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С ручных противотанковых гранатометов россияне стреляли по Зайцевому.

На Донецком направлении со стрелкового оружия оккупанты вели провокационный огонь по украинцам, выполняющих специальное задание в районе Водяного.

Защитников Широкино россияне обстреливали из стрелкового оружия, а также станковых противотанковых гранатометов.

По району Новоселовка Вторая российские боевики вели огонь по украинцам со станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса.

Украинским военным не будет дана команда на запрет стрелять в ответ. "Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст", - говорит начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.