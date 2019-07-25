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четверг, 25 июля 2019 08:26

"Россияне готовы тихо заплатить" - журналист рассказал, как Путин может решить вопрос аварии МН17

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&quot;Россияне готовы тихо заплатить&quot; - журналист рассказал, как Путин может решить вопрос аварии МН17
Обломки сбитого над Донбассом MH17. Фото: REUTERS

Россия и Нидерланды, вероятно, начали переговоры об урегулировании вопроса по крушению Boeing-777 в июле 2014 года путем выплат семьям погибших. Ведь страна-агрессор рискует оказаться перед необходимостью признать свое присутствие на Донбассе.

Об этом украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

Доказательством этого плана он назвал встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите G20 в Осаке. О ней не написали на официальном сайте Кремля.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко признался, что между Россией и Нидерландами проводятся консультации по авиакатастрофе, однако они носят закрытый характер.

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"Здесь я выдвину гипотезу – на этих тайных консультациях они обсуждают схему выплаты компенсаций родственникам погибших. И критерий здесь один – русские готовы забашлять. Главное условие РФ – это непризнание вины российского государства за атаку на этот самолет. Бог с ними, с деньгами. Ведь если Россия признает, это значит, что у нас очень странная "гражданская" война, где уши России торчат везде. Они и так торчат, и ни для кого это не является секретом. Но если "Бук" российский, значит, все остальные эти смертоносные "игрушки", которые Россия поставила туда, да – российские, никто их не находил в шахтах", – объясняет Цимбалюк.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автобуксира, перевозившего российский ЗРК "Бук", из которого 5 лет назад сбили самолет Malaysia Airlines на Донбассе. СБУ исследуют степень причастности 150 человек к этому преступлению.

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