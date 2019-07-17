Дело МН17: СБУ схватила водителя, который вез российский "Бук"

 
Ексклюзивы
1/5
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 243
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 702
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 603
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 666
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 657
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3105
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1431
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 882
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
8
6
4
6
8
Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге
Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
&quot;Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит&quot;: что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Видео
Все видео
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Глаза войны: показали уничтожение оккупантов под Горловкой
Глаза войны: показали уничтожение оккупантов под Горловкой
В восторге: бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали новые БТР
В восторге: бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали новые БТР
В Донецке может рухнуть одно из крупнейших зданий города
В Донецке может рухнуть одно из крупнейших зданий города
Показали видео уничтожения четырех боевиков на Донбассе
Показали видео уничтожения четырех боевиков на Донбассе
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 666
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1728
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 882
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1737
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 14:28

Дело МН17: СБУ схватила водителя, который вез российский "Бук"

1 Комментировать
Дело МН17: СБУ схватила водителя, который вез российский &quot;Бук&quot;
Водитель буксира сейчас отбывает наказание в Украине. Фото: structure.mil.ru

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автобуксира, перевозившего российский ЗРК "Бук", из которого 5 лет назад сбили самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, сообщили "Украинские Новости".

"Благодаря видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое украло его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - говорит Маяков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем Россия решила отвлечь внимание Совбеза ООН от годовщины трагедии MH17

Маяков отметил, что СБУ исследуют степень причастности 150 человек к этому преступлению.

5 лет назад российские боевики выстрелом из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Бук", ракетой "Бук Телара" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он летел рейсом МН17 со столицы Нидерландов Амстердама в Куала-Лумпур в Малайзии.

На борту были 298 человек, они все погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело МН17: СБУ схватила водителя, который вез российский "Бук"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 27009
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 24618
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 24050
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 21870
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 18533
Донбасс
В деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели
В деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели
Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях
Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях
 Просмотров: 72
Время, маршрут и 150 причастных: СБУ отчиталась о расследовании по МН17
Время, маршрут и 150 причастных: СБУ отчиталась о расследовании по МН17 Просмотров: 216
"Я тоже Виталий Маркив!" - на поддержку осужденного в Италии украинца запустили международный флешмоб
"Я тоже Виталий Маркив!" - на поддержку осужденного в Италии украинца запустили международный флешмоб Просмотров: 567
Трагедия MH17: опубликовали текст обращения семей погибших к Путину
Трагедия MH17: опубликовали текст обращения семей погибших к Путину Просмотров: 567
Больше всего комментируют
13
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
9
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
2
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
2
Без парада: появился указ о праздновании Дня Независимости
Голосов: 3161
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua