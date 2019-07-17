Дело МН17: СБУ схватила водителя, который вез российский "Бук"

Водитель буксира сейчас отбывает наказание в Украине. Фото: structure.mil.ru

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автобуксира, перевозившего российский ЗРК "Бук", из которого 5 лет назад сбили самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, сообщили "Украинские Новости".

"Благодаря видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое украло его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - говорит Маяков.

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Маяков отметил, что СБУ исследуют степень причастности 150 человек к этому преступлению.

5 лет назад российские боевики выстрелом из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Бук", ракетой "Бук Телара" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он летел рейсом МН17 со столицы Нидерландов Амстердама в Куала-Лумпур в Малайзии. На борту были 298 человек, они все погибли.