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понедельник, 22 февраля 2021 17:22

Россияне будут набирать новых заложников из Медведчука

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Россияне будут набирать новых заложников из Медведчука
Россия не позиции по введенных по Медведчуку санкций. Фото: 5 канал

Россия не станет вводить санкций против Украины из-за решения СНБО против бизнеса кума Путина Виктора Медведчука и его жены.

Даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил только озабоченность, говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик.

"Некоторые специалисты, которые в курсе того, что творится в российских властных кругах, говорят об эскалации на фронте и увеличение количества заложников. После этого россияне" предложат "нам выход из этого положения: обязательное переформатирования минского формата с включением Медведчука в переговорный процесс" , - говорит эксперт.

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По мнению эксперта, ВСУ готовы к эскалации военного напряжения.

"На мой взгляд, у нас нет стратегии противодействия России. Такой, который не усугубляла конфликт. А спасательные фразы, озвученные Резниковым, вызывают у меня настороженность. Но санкции против путинского кума были необходимы. Активы Оксаны Марченко были ею приобретены за период 2014-2015 годов ", - заключает эксперт.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021-го. Оно неизбежно.

Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу. Такое мнение высказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович

Автор: София Староконь
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