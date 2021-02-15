Обострение неизбежно, сценариев много – Арестович озвучил прогноз по Донбассу

Воины ВСУ контролируют обстановку в районе проведения операции Объединенных сил. И при необходимости открывают огонь по боевикам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно.

Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу. Такое мнение высказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

"Глядя на то, как русские натягивают вожжи с ЕС, вот этот визит Борреля, который закончился практически оскорблением европейского дипломата в лицо, и заявление Лаврова, что они не боятся разорвать отношения, - видно, что свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение. Мы знаем все средства, которые они применяли за 6 лет, надо придумывать что-то новое", - говорит Арестович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адские сутки на Донбассе: последние новости из штаба

Добавил, что переговоры по Донбассу идут вяло, а режим прекращения огня сейчас "подвешен на волоске". Он также выразил сомнение в открытии контрольных пунктов въезда-выезда. Россия ставит все в зависимость от политических сдвигов. Главное условие - чтобы мы вступили в переговоры с представителями квазигосударственных структур, и тогда все сдвинется. А мы не вступаем и не будем вступать.

"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США. Больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз. И это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют влияние, чтобы были погибшие, и неустойчивая часть общества начинала давить на руководство", - высказался Арестович.

Президент России Владимир Путин заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Донбасс. В этом он заверил во время встречи с представителями российских СМИ.