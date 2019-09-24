Россиян не пустили в США на Генассамблею ООН

Часть российской делегации не пустили в ООН. Фото: Без Табу

Десяток членов Совета федерации РФ остался без виз для въезда в США.

Эти сенаторы не смогут принимать участие в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, сообщает "Интерфакс".

Об этом рассказал председатель комитета Совфеда Константин Косачев, который из-за этого тоже остается дома.

"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - сказал он.

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Он добавил, что отказали в оформлении виз "в нарушение обязательств перед международным сообществом". Чиновник находится под санкциями с апреля 2018 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова добавила, что этот отказ будет главной темой для обсуждений между Сергеем Лавровым и Майком Помпео.

Добавила, что не верит в главную версию о несвоевременной подаче документов.

"Что-то у ребят сломалось капитально", - говорит она.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке на 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН запланировано на 25 сентября в 16.00 по киевскому времени. 19 сентября Зеленский сформировал делегацию для участия в сессии Генассамблеи ООН. Украинскую команду возглавит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.