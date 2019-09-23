Помощник Зеленского рассказал, что Украина везет в ООН

На Генассамблее Зеленский должен впервые встретиться с Трампом. ФОТО: УНИАН

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент Владимир Зеленский попытается донести месседжи о месте Украины в мировом сообществе.

Об этом в интервью Lb.ua рассказал его помощник Андрей Ермак.

"Мы везем выступление. Президент выступит на Генассамблее, где он будет нести миру месседжи о месте Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы планируем развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал он.

Во время поездки у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Первое знакомство и хорошая возможность сформировать" дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт".

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке на 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН запланировано на 25 сентября в 16.00 по киевскому времени.