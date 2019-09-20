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пятница, 20 сентября 2019 02:01

Стало известно, когда Зеленский выступит в ООН

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Стало известно, когда Зеленский выступит в ООН
Выступление Зеленского в ООН заланировано на 25 сентября. Фото: пресс-служба президента Украины

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке на 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН запланировано на 25 сентября в 16.00 по киевскому времени.

19 сентября Зеленский сформировал делегацию для участия в сессии Генассамблеи ООН. Украинскую команду возглавит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Известно, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины должна произойти на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Также планируется встреча Зеленского с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

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Напоминаем, что сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке началась 17 сентября.

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