Россия в очередной раз сделала из себя всемирное посмешище

Россия будет вести переговоры только при условии разглашение тем разговоров лидеров Украины, Германии и Франции. Фото: ТСН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет вести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе при нескольких условиях.

Лавров требует рассказать, о чем шла речь у президентов Франции, Германии и Украины во время встреч в Берлине и Париже, сообщают пропагандистские СМИ.

"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения Минских договоренностей - это Контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ. И без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится. "Нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ не поняли идеи Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос оккупации Крыма Россией окончательно закрыт. По словам Лаврова, на него не сможет повлиять даже Запад. Об этом он сказал во время презентации документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России", передает пресс-служба МИД РФ.