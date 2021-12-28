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вторник, 28 декабря 2021 12:52

Россия увеличила поставки вооружения на Донбасс - разведка

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Россия увеличила поставки вооружения на Донбасс - разведка
Разведка сообщила, что Россия в декабре увеличила поставку вооружения на временно оккупированные территории. Фото: Министерство обороны Украины

Командование ВС РФ в течение декабря этого года увеличивало поставку в оперативную группировку российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях..

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Оккупанты скрыто завозили в так называемые ДНР и ЛНР горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

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Для этого использовался железнодорожный и автомобильный транспорт с территории РФ. Кроме этого, они использовали еще так называемые "гуманитарные конвои". В то же время Россия значительно увеличила поставку боевых бронированных машин. Это новые и восстановленные или модернизированные на российских ремонтных предприятиях.

Кроме того, в подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, прежде всего разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.

3 декабря Россия отправила на временно оккупированные территории очередной "гумконвой". Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". В МИД Украины выразили решительный протест и направили ноту.

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Дата
28
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