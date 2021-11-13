Россия угрожает Украине из-за принятия закона о переходном периоде на Донбассе

Украина хочет принять закон о переходном периоде в Донбассе. Фото: Укринформ

Если Украина примет закон о переходном периоде, то Москва сочтет, что Киев вышел из Минских соглашений.

"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, внесенный правительством Украины... Если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", – сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, цитирует его ТАСС.

Он напомнил обещание Франции и Германии по этому документу. По его словам, Париж и Берлин уверяли Москву, что сделают все для того, чтобы этот закон не был принят.

"Но никаких действий с тех пор принято не было", - добавил российский министр.

В Верховной Раде процесс одобрения законопроекта идет полным ходом.

Законопроект предусматривает, что выборы на деоккупированных территориях Украины могут проводиться только в случае возможности обеспечения недопущения противоправного вмешательства в избирательный процесс, в частности, со стороны Российской Федерации.

Среди условий проведения выборов соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе, а также соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц. Законопроект предусматривает, что выборы на этих территориях возможны при обеспечении свободы предвыборной агитации, равном доступе к средствам массовой информации и восстановлении украинского теле- и радиовещания, свободном обращении украинских печатных средств массовой информации.

Одно из требований законопроекта – безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности, от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), других международных организаций и иностранных государств.

Также предлагается ввести в законодательство такие термины, как "переходный период", "деоккупированные территории", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "контактная линия", закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса "государства- агрессора".

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9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (зарегистрирован под №5844).