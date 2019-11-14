Россия пытается рассорить Украину и Японию

"12 ноября 2019 в информационном пространстве появились сообщения об участии" представителей "так называемой" ДНР "в" 9-м кубке мира по каратэ ", проведенного" всемирной федерацией каратеномити "* в Токио 7-10 ноября 2019. В связи с этим в тот же день Посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта ", - говорится в сообщении. Фото: library.snu.edu.ua

Посольство Украины в Японии передало японскому МИД ноту.

Причиной стало участие делегации из оккупированных территорий в турнире по каратеномити в Токио, пишет украинское диппредставительство на своей странице в Facebook.

"Посольство Украины считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованы некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

Добавили, что "Всемирная организация каратеномити" является частной и малоизвестной организацией.

Министерство иностранных дел Украины осудило встречу президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Россией Крыма. Украинское МИД отправило в Турцию ноту протеста