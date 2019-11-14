Россия пытается рассорить Украину и Японию

Посольство Украины в Японии передало японскому МИД ноту.
Причиной стало участие делегации из оккупированных территорий в турнире по каратеномити в Токио, пишет украинское диппредставительство на своей странице в Facebook.
"Посольство Украины считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованы некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - говорится в сообщении.
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Добавили, что "Всемирная организация каратеномити" является частной и малоизвестной организацией.
Министерство иностранных дел Украины осудило встречу президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Россией Крыма.
Украинское МИД отправило в Турцию ноту протеста
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