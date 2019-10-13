МИД Украины отреагировало на встречу Эрдогана с крымскими "депутатами"

В МИД осудили действия Турции. Фото: Politeka

Министерство иностранных дел Украины осудило встречу президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Россией Крыма.

Украинское МИД отправило в Турцию ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции в Украине пригласили в МИД", - говорится в сообщении.

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Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации крымских "депутатов". В делегации было два "депутаты" Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.