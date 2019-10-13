МИД Украины отреагировало на встречу Эрдогана с крымскими "депутатами"

 
Ексклюзивы
1/5
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 1557
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1908
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 792
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5373
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 873
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 279
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1377
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2133
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2673
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
14
7
8
7
3
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Видео
Все видео
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2961
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6696
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1440
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 846
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 18:58

МИД Украины отреагировало на встречу Эрдогана с крымскими "депутатами"

  Комментировать
МИД Украины отреагировало на встречу Эрдогана с крымскими &quot;депутатами&quot;
В МИД осудили действия Турции. Фото: Politeka

Министерство иностранных дел Украины осудило встречу президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Россией Крыма.

Украинское МИД отправило в Турцию ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции в Украине пригласили в МИД", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция угрожает открыть границу для беженцев в Европу

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации крымских "депутатов". В делегации было два "депутаты" Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МИД Украины отреагировало на встречу Эрдогана с крымскими "депутатами"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

Самое читаемое
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 1 Просмотров: 36370
На свадьбе убили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 34255
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 29476
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 26892
Вора в законе &quot;разкороновали&quot; и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 22492
Политика
Експерты: "У власти выбор - Портнов или правосудие"
Експерты: "У власти выбор - Портнов или правосудие" Просмотров: 270
Соседка Зеленского рассказала о жизни рядом с президентом
Соседка Зеленского рассказала о жизни рядом с президентом Просмотров: 2313
Нардеп от "Слуги народа" попал в скандал с рекламой гадалки
Нардеп от "Слуги народа" попал в скандал с рекламой гадалки Просмотров: 2169
Зеленский назначил нового посла у США
Зеленский назначил нового посла у США Просмотров: 1377
Зеленский пошел по пути Путина и Лукашенко - Портников
Зеленский пошел по пути Путина и Лукашенко - Портников Просмотров: 5697
Больше всего комментируют
5
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
2
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
1
Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта
1
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
Голосов: 12711
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua