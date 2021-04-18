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воскресенье, 18 апреля 2021 13:31

Россия просит помилования у всего мира

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Россия прибегает к военному шантажу поскольку не выдерживает мировых санкций. Отказываться от оккупированных ею территорий не хочет, потому что это идет в разрез с амбициями руководителя Кремля Владимира Путина.

Украина должна стоять на своем и усиливать собственную армию, рассказывает Gazeta.ua Богдан Кузьмич политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

Автор: Соцсети
  Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.
Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

Россия перебрасывает в акваторию Азовского моря десантные и артиллерийские катера, которые базировались в Каспийском море. О чем это говорит? Это шантаж или учения?

Сейчас России не осталось ничего кроме как шантажировать нас.

Тот факт, что они из Каспийского моря перебросили свои ракетные и десантные катера это военный шантаж и игра своими мускулами одновременно. Любые военные учения, происходящие на границах с соседним государством - это всегда игра мускулами. Будут ли они нападать - обычно, когда готовят о вторжении передислокация войск происходит тихо, под прикрытием. Уровень секретности - максимальный.

Военные, которых привлекли к этим действиям не имеют права выдавать свою дислокацию, более того - журналистов не подпускают к той области. В этих случаях пытаются любой ценой отвлечь внимание врага. В нашем случае Путин не скрывает перемещений, то есть они потеряла эффект непредсказуемости.

Он жертвует скрытностью ради бравады и военного запугивания. Демонстрация своих огромных эшелонов военной техники в соцсетях выглядит дешево, хотя и угрожающе. Все больше и больше видно, что они шантажируют всех, кого могут - президента США Джозефа Байдена, Европейский Союз, Украину.

Это происходит, потому что Россия на самом деле уже не выдерживает санкций. Требуют их снять как могут: манипулируют, катают свои танки. У них уже очень мало денег, еще и неразрешимые проблемы на оккупированном Крыму.

Они просто требуют у мира помилования. От нас им надо вода в Крым, от ЕС снятия санкций и согласие на достройку и запуск второго Северного потока и еще там можно найти много претензий от России к цивилизованному миру.

Автор: Радио. Свобода
  Российские пограничники агрессивно ведут себя в акватории Азовского моря
Российские пограничники агрессивно ведут себя в акватории Азовского моря

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Если Россия высадит свой десант на наших берегах, не будет ли наш ответ провокацией, которая развяжет войну?

Однозначно нет. По международному праву ничто не позволяет одному государству нападать на другое. Ее, для разрешения конфликта, может пригласить само правительство, что в 2014-м пытался сделать Виктор Янукович. Или это может случиться через согласие международного сообщества. Как вот в Ираке в начале 2000-х-но ничего другого не дает РФ права вводить войска на нашу территорию. Поэтому любой ответ Украины не является поводом для того, чтобы РФ ввела свои войска на нашу территорию. Это все понимают и единственый повод, который нужен РФ - внутренний. Чтобы объяснить самим россиянам зачем их войска воюют с нами. Но, даже если мы не дадим такому повода, то Россия придумает его сама - такое часто было в истории. То есть мы можем отвечать в любой способ. Не возникнет никаких проблем с международным правом когда наши снаряды разрываются на нашей земле под ногами агрессора. Поэтому Украина может отвечать всеми имеющимся у нее средствами.

Мы связаны с Россией договором о совместном использовании Азовского моря. Выгодно нам разрывать этот договор?

Никогда не думал, что это скажу, но он пока нам нужен.

Расторжение настоящего договора фактически ничего не изменит, потому, что Россия все равно перекрывает нам вход в море. То есть, она не выполняет его требования. Имея такой договор на руках, мы можем показывать международному сообществу, что Россия нарушает подписанные ею же соглашения. Кроме того, убытки от перекрытия входа моря мы подсчитаем и подадим на Россию в суд, опять же для нас может стать выгодным. Поэтому, наиболее заинтересованной стороной в разрыве договора является именно РФ.

Автор: Украинская правда
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25 ноября 2018 в Черном море россияне захватили 3 украинских военных корабля.

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Будет ли для нас выгодным расторжение договора о разделе рыбы в Азовском договоре?

Учитывая количество рыбы, которая там осталась - экономические последствия будут мизерные. От его расторжения будет больше шума в СМИ. Но на это негативно отреагирует международное сообщество. Как правило, отсутствие четких квот на вылов рыбы оживляет браконьерство, а это никак не способствует сохранению экосистемы. Поэтому нам стоит беспокоиться за то как можно выгоднее распределить квоты по этому договору, а не за его разрыв.

Как в нынешних условиях освободить акваторию от русских?

На пути к решению этой ситуации у нас очень много проблем. Первая проблема в том, что у них много войск. Вторая проблема в том, что РФ полностью контролирует морской путь в акваторию моря. Бороться с этим симметрично теоретически возможно, но на практике очень дорого. Я мало представляю откуда мы возьмем финансирования на такое же количество войск и рытье своего канала в Азовское море через Сиваш.

Поэтому действовать лучше асимметрично. Нам необходимо наращивание ракетных батарей, укрепление собственных портов, увеличивать количество оборонительных сооружений. Наша военная доктрина - оборонительная, в отличие от РФ. То есть должны развивать оборонные комплексы. Максимально защитить побережье от возможного десанта. Это дешевле, но только может спасти от возможного нападения. Саму акваторию это нам все равно не вернет.

Россия шантажирует Украину, пытается навязать ей капитуляцию.

Из-за этого на украинско-российской границе наблюдается скопление военных РФ, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

Автор: София Староконь
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