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понедельник, 22 ноября 2021 20:38

Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко

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Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Виктор Муженко: "Россия тестирует Евросоюз и Североатлантический альянс на способность адекватно реагировать, Ее цель – серьезные изменения в плане расстановки сил в мире". Фото: Тарас Подолян

Скопление российских войск на границе представляет угрозу не только для Украины, но и для Евросоюза – Польши и стран Балтии.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший начальник Генштаба генерал Виктор Муженко.

Он напомнил об обнародованных изданием Politico снимках, сделанных в районе города Ельня Смоленской области РФ, вблизи трассы Москва-Минск. На них – скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками недалеко от границы с Беларусью.

"Россия тестирует Евросоюз и Североатлантический альянс на способность адекватно реагировать, – говорит Муженко. – Ее цель – серьезные изменения в плане расстановки сил в мире. Войска, а также вопросы энергетической безопасности, могут стать предметом торга с ЕС за Украину. Россия действует гибридными методами – пытается создать аналог ОРДЛО в европейском масштабе на территории Беларуси".

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Сценарий с мигрантами на белорусско-польской границе также служит этой цели, считает Муженко.

"Думаю, наши партнеры это понимают. Об этом свидетельствует приезд директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву в начале ноября. Очевидно, говорили не только про Украину, но и о глобальной безопасности. Четко прозвучал посыл от США, ЕС и НАТО, что не будет такого, как в 2014-м, когда никто не реагировал на угрозы Украине", – говорит генерал.

Полное интервью с Виктором Муженко читайте в журнале "Країна"

31 октября издание The Washington Post сообщило, что Россия стягивает войска и технику к украинским границам. Минобороны, секретарь СНБО, парламентский комитет по нацбезопасности это отрицали. Называли дезинформацией, пропагандой и давлением. Однако 11 ноября президент Владимир Зеленский в видеообращении признал, что на границе стоят более 100 тыс. российских военных.

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