США следят за накоплением российских войск у украинской границы

Пентагон выразил обеспокоенность. Фото: Politico

Пентагон наблюдает за скоплением российских войск на границе Украины.

Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, передает сайт минобороны США.

Он сказал, что не будет сейчас углубляться в оценки разведки.

"Мы продолжаем наблюдать за передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Это вызывает обеспокоенность. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они там делают", - сказал Кирби.

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Он призвал Россию соблюдать Минские соглашения, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и соблюдать прозрачность в своих действиях.

Американское издание Politico обнародовало новые спутниковые фото, якобы подтверждающие недавние сообщения о том, что Россия снова накапливает войска и военную технику на границе с Украиной. 31 октября издание The Washington Post сообщило, что россияне снова стягивают войска к украинским границам. Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призвали Россию увести военных от украинской границы. Украинская разведка не подтвердила взимание войск РФ в госграницу.