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среда, 17 марта 2021 17:00

Россия предоставляет убежище бандитам

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Заочные приговоры нужны Украине, чтобы установить виновного и восстановить справедливость. Практику вынесения заочных приговоров используют, если человек скрывается.

Российскому боевику, предводителю так называемой Луганской народной республики Игорю Плотницкому в Красногвардейском суде Днепра вынесли приговор. Приговорили к пожизненному заключению за то, что 14 июня 2014 года он сбил транспортный самолет ИЛ-76.

Также Красногвардейский суд приговорил к пожизненному заключению соратников Плотницкого, командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева.

О практике заочных осуждений Gazeta.ua рассказал юрист Борис Бабин.

Автор: Сергей Старостенко
  Борис Бабин родился 3 марта 1981 в Евпатории. В 2002 году с отличием окончил Одесский институт внутренних дел по квалификации юриста по специальности "правоохранительная деятельность". С 2005 до 2015 года делал преподавательскую и научную карьеру. В 2013 году получил ученое звание профессора по кафедрой административного и уголовного права. С 2006 года - эксперт общественных организаций "Фонд исследования и поддержки коренных народов Крыма", "Фонд региональных инициатив", "Крымскотатарский ресурсный центр" по вопросам коренных народов и прав человека многократно участвовал в конференциях и совещаниях ОБСЕ и ООН в Бухаресте, Вене, Варшаве и Женеве. С 2015 года имеет 5-й ранг государственной службы. Является автором и соавтором ряда докладов в международные организации по правам человека, коренных народов и устойчивого развития, прав моряков. Написал более 300 научных публикаций, 3 индивидуальных и 15 коллективных монографий, более 20 учебников и учебных пособий, имеет более 30-ти научных публикаций в иностранных изданиях и более 50 научно-просветительских и политико-правовых публикаций в различных СМИ. Политические взгляды либеральные. "С 2014 года моя основная хобби - это деоккупация Крыма", - говорит Борис Бабин. Есть в "черных списках" Кремля и считает это успехом. После оккупации Крыма переехал в Одессу. Женат, есть сын.
Борис Бабин родился 3 марта 1981 в Евпатории. В 2002 году с отличием окончил Одесский институт внутренних дел по квалификации юриста по специальности "правоохранительная деятельность". С 2005 до 2015 года делал преподавательскую и научную карьеру. В 2013 году получил ученое звание профессора по кафедрой административного и уголовного права. С 2006 года - эксперт общественных организаций "Фонд исследования и поддержки коренных народов Крыма", "Фонд региональных инициатив", "Крымскотатарский ресурсный центр" по вопросам коренных народов и прав человека многократно участвовал в конференциях и совещаниях ОБСЕ и ООН в Бухаресте, Вене, Варшаве и Женеве. С 2015 года имеет 5-й ранг государственной службы. Является автором и соавтором ряда докладов в международные организации по правам человека, коренных народов и устойчивого развития, прав моряков. Написал более 300 научных публикаций, 3 индивидуальных и 15 коллективных монографий, более 20 учебников и учебных пособий, имеет более 30-ти научных публикаций в иностранных изданиях и более 50 научно-просветительских и политико-правовых публикаций в различных СМИ. Политические взгляды либеральные. "С 2014 года моя основная хобби - это деоккупация Крыма", - говорит Борис Бабин. Есть в "черных списках" Кремля и считает это успехом. После оккупации Крыма переехал в Одессу. Женат, есть сын.

По какой причине в Украине распространена практика заочных осуждений?

На самом деле эта практика не очень распространена. Касается лиц, скрывающихся от правосудия на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, в России или других странах мира. Поэтому это больше исключение, чем правило, поскольку в обычных уголовных производствах заочных приговоров почти не выносят.

Осуждая человека, живущего в РФ, или на оккупированных территориях, или сбежавшего за границу, какого результата мы ожидаем? И получаем ли мы этот результат?

Есть много последствий осуждения, чтобы человек чувствовал это на себе, хотя и не сидел в тюрьме. Во-первых, правосудие - это больше об установлении справедливости, а не наказании виновного. В уголовном деле всегда есть потерпевшая сторона: жертвы, ее родственники, знакомые, государство. Установление судом факта преступления невозможно без установления лица, его совершившего. Это необходимо для жертв, которые точно будут знать кто вызвал их материальные, психологические и физические страдания.

Это обязанность Украины, как государства - вершить правосудие.

Но говоря о вынесении приговора лицу без его физического присутствия создает стоит отметить определенные проблемы. Во-первых отсутствие осужденного создает риск того, что процесс не будет иметь определенной состязательности. Но в Украине идет война и часть ее территорий оккупирована Россией. На эти земли никто не может попасть и поэтому другого выхода у нас нет.

Если бы преступники скрывались в цивилизованных государствах мы могли бы просить об экстрадиции, или приостановили уголовное преследование. Но в случае с РФ и оккупированными Крымом и Донбассом это не действует. Поскольку эти территории уже завтра никто не деоккупирует и, к сожалению Россия останется государством-агрессором, и тем более не будет с нами сотрудничать в правовом измерении, то заочное осуждение - это единственное, что мы можем сделать.

Автор: россми
  Российскому боевику, предводителю так называемой Луганской народной республики Игорю Плотницкому в Красногвардейском суде Днепра вынесли приговор. Приговорили к пожизненному заключению за то, что 14 июня 2014 года он организовал уничтожение транспортного самолета ИЛ-76.
Российскому боевику, предводителю так называемой Луганской народной республики Игорю Плотницкому в Красногвардейском суде Днепра вынесли приговор. Приговорили к пожизненному заключению за то, что 14 июня 2014 года он организовал уничтожение транспортного самолета ИЛ-76.

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Какие минусы в заочном осуждении лица?

Единственный минус - трудно узнать позицию осужденного, что очень важно в любом деле. Но когда человек сознательно скрывается от правосудия - это считается его официальной позицией. Огромный вызов, когда осужденный активно работает в этом направлении, а на суде присутствуют его адвокаты. Такие дела тянутся долго.

Кого можем, а кого не можем осуждать в их отсутствие?

Иногда это даже хорошо, но лишь в том в случае, если хотят арестовать невиновного человека. Есть даже хрестоматийный пример - кейс Чикатило, когда расстреливали невинных.

Общая практика заочного осуждения - это когда лицо скрывается на оккупированных территориях или в РФ. В других случаях Украина имеет все механизмы для нормального процесса судебного заседания.

Как приговоры против таких лиц влияют на страны, в которых они скрываются, примером на Россию?

- На самом деле никак. Но есть нюанс - осужденый человек имеет определенный статус в Украине и в мире. РФ держит у себя нашего преступника, без проблем. Но при этом преступник не может ездить по другим странам. У него есть имущество, которое мы можем конфисковать в рамках уголовного производства в пределах приговора в качестве компенсации за совершенную вред.

На самом деле значительное количество лиц, которых мы заочно осудили, имеют в Украине имущество.

Практикуют это в других странах мира?

В некоторых исключительных категориях дел, в очень многих странах это распространено. Я не дам перечня, потому что он огромен. Но его применяют индивидуально. Сама по себе процедура заочного осуждения не является нарушением международного права и не нарушает права человека. Главное, чтобы процедура была соблюдена и не имела нарушений.

Автор: Униан
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Обязанность государства Украина - вершить правосудие

Может ли человек после осуждения в Украине считаться беженцем и кто не имеет права получить политическое убежище?

Статус беженца - это политико-правовая категория. Каждое государство самостоятельно принимает решение предоставлять его лицу, скрывается или нет. Поэтому если мы возьмем ситуацию, когда гражданин Украины хочет получить статус беженца в любом государстве это рассматривается индивидуально с учетом ситуации. Рассматриваются обстоятельства, при которых она переехала и учитывается индивидуальное отношение государства к Украине. Примером, сегодня в ряде цивилизованных стран на статус беженца могут претендовать наши внутришньоперемищени лица из Донбасса, потому что они бегут от конфликта. Однако это не значит, что их раз и признают беженцами, но некоторых признают.

С другой стороны Российская Федерация предоставляет убежище преступникам, бегущим от украинского правосудия начиная от событий Революции достоинства и заканчивая войной РФ на Донбассе. Это также в определенной степени понятно, почему она так делает.

Иногда человека действительно политически преследуют. Он приводит в доказательство решение украинских судей и другие доказательства. К сожалению, не во всех ситуациях эти тезисы являются лживыми и такие ситуации были до 2014-го и после.

При таких условиях цивилизованные страны рассматривают эти доказательства и предоставляют статус беженца. Однако все дела рассматриваются индивидуально и общей практики не существует.

Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ сбили ночью 14 июня 2014 года в 6 км от аэропорта Луганска. Погибли все, кто находился на борту - 40 украинских десантников и 9 членов экипажа.
Организовал теракт тогдашний командир незаконного вооруженного формирования "Заря" Игорь Плотницкий с группой сообщников. Тем же летом Плотницкий возглавил террористическую организацию ЛНР и был ее главарем до ноября 2017-го.

Автор: София Староконь
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