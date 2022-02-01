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вторник, 01 февраля 2022 17:39

Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси

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Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Военные РФ в Белоруссии завершили развертывание полевого лагеря. Фото: скриншот с видео

В Беларуси военные мотострелкового соединения Восточного военного округа РФ завершили развертывание полевого лагеря на полигоне "Брестский" для учений.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России 1 февраля, обнародовав соответствующее видео.

Сколько там находится военных и спецтехники – ведомство не уточнило. Но описало, в каких условиях содержатся бойцы. Утверждается, что военнослужащих снабдили трехразовым горячим питанием, а в палатках поддерживается "комфортная температура воздуха".

"В полевом лагере построены все необходимые объекты для комфортного проживания военнослужащих в полевых условиях, столовые и медицинские пункты", - говорится в сообщении.

Российским военным также организовали "культурно-разрешительное обслуживание" и места "психологической разгрузки". О чем идет речь – не уточнили.

В районе учений оборудовали парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта и заправки, составами горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

По информации Минобороны РФ, военнослужащие Восточного военного округа и вооруженных сил Беларуси приступили к боевому согласованию подразделений. Проверка сил реагирования "Союзного государства" якобы пройдет в два этапа.

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"На первом этапе до 9 февраля выполнят передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организацию охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрану государственной границы в воздушном пространстве, проверку готовности и способности дежурных ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля проведут совместную учебу "Союзная решимость-2022", в рамках которой отработают вопросы предотвращения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защите интересов Союзного государства", - говорится в сообщении.

"Практические действия войск (сил)" состоятся на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также на отдельных участках белорусской местности. Планируется привлечь аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

Совместные военные учения Беларуси и России "Союзная решимость 2022" в США назвали лишь прикрытием для опрокидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера.

31 января в Совете Безопасности ООН обсудили наращивание Россией войск вблизи Украины. Представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тыс. военнослужащих. По ее словам, войска РФ в Беларуси готовы к наступательным действиям против Украины.

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Дата
01
февраля

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