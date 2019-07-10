Россия передала на Донбасс сотни тонн боеприпасов - разведка

Россия передала на Донбасс 600 тонн боеприпасов. Фото: img.tsn.ua

Россия продолжает активно обеспечивать потребности своей оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В течение июня-июля 2019-го из территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставили более 600 тонн боеприпасов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Эта цифра включает реактивные системы залпового огня, артиллерийских систем и минометов и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имена ликвидированных на Донбассе боевиков

"Вместе с тем автомобильным транспортом из российской территории завозились грузы военного назначения. Также и гражданские автомобили, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялся ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск", - сообщили в Минобороны.

Российские вооруженные формирования раз систематически обстреляли мирные населенные пункты. 8 июля с 2:20 до 2:50 оккупанты обстреливали Водяное.