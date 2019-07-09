Воронки и сожженый дом: боевики обстреляли Водяное

Вражеский снаряд попал в дом, в результате чего здание сгорело. Хозяев в доме не было, поэтому обошлось без жертв. Фото: https://www.facebook.com/pressjfo

Российские вооруженные формирования раз систематически обстреляли мирные населенные пункты.

8 июля с 2:20 до 2:50 оккупанты обстреливали Водяное, проинформировал пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В результате обстрела наблюдательный группа УС СЦКК при проведении фотофиксации установила, что огонь противник вел по направлению Ужовка, применив при этом артиллерийские системы калибра 122мм", - говорится в сообщении.

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Вражеский снаряд попал в дом, в результате чего здание сгорело. Хозяев в доме не было, поэтому обошлось без жертв.

В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе. Видео, предположительно 7 июля, сняли в Ростовской области.